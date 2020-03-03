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00:34 GMT04 مارس/ آذار 2020
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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في المنتدى الأفريقي الأوروبي في فيينا بالنمسا

    السيسي يتسلم رسالة من رئيس الكونغو حول الوضع في ليبيا

    © Sputnik . Алексей Витвицкий
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    استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، جان كلود جاكوسو، وزير خارجية الكونغو، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفير جمهورية الكونغو في القاهرة.

    صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن "السيسي طلب نقل تحياته إلى رئيس الكونغو دنيس ساسو نجيسو، مثمناً سيادته المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، مشيراً إلى حرص مصر على دعم أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات".

    من جانبه؛ سلم وزير خارجية الكونغو رسالة من الرئيس ساسو نجيسو إلى السيد الرئيس، بشأن أخر تطورات القضية الليبية علي ضوء تولي الرئيس الكونغولي رئاسة لجنة ليبيا رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي، كما تضمنت الرسالة الإعراب عن التقدير لمصر وشعبها وقيادتها، وللدور المصري الحيوي في أفريقيا، خاصةً خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق التنمية الشاملة وصون السلم والأمن بالقارة.

    وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والقاري، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف التنسيق بين البلدين في هذا الصدد، بهدف التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال دعم تنفيذ مخرجات عملية برلين، ورفض أى تدخل خارجي في الأراضي الليبية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, السيسي, ليبيا, الكونغو, رئيس الكونغو, مصر
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