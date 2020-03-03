السعودية توضح حقيقة إلغاء الكفالة للوافدين

أوضحت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، حقيقة إلغائها الكفالة للوافدين.

ونفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه لم يصدر عنها تصريح بإلغاء الكفالة للوافدين، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وأشارت الوزارة إلى أن جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وقطاع الأعمال، ويتم الإعلان عنها رسميا، ودعت الوزارة إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتلقى وزير القوى العاملة في مصر، محمد سعفان، تقريرا بذلك، عبر مكتبي التمثيل العمالي التابعين للوزارة بالسفارة والقنصلية المصرية بالرياض وجدة بالمملكة.

وكانت صحف سعودية ذكرت، في شهر فبراير/ شباط، أن إلغاء الكفالة للوافدين، يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها السعودية، بعد إطلاق "رؤية المملكة 2030".

وأشارت المصادر إلى أن القرار سوف يعطي الوافد حرية الخروج والعودة بل والخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل أو جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.