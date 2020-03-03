البرهان: دارفور قلب السودان "النابض" ويجب إصلاح ما تعرضت له من ضرر

قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن إقليم دارفور تعرض لضرر كبير بسبب الحرب، مشيرا إلى أنه يمثل قلب السودان النابض.

جاء ذلك، خلال خطابه اليوم الثلاثاء، في القصر الجمهوري بحضور القيادات الأهلية لقبائل دارفور الزغاوة والعرب، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، التي أشارت إلى تأكيده على ضرورة إرجاع الثقة للإدارة الأهلية، وتمكينها من ممارسة صلاحياتها القانونية حتى تقوم بدورها.

وتابع البرهان: "نقر بأن هناك ظلما وضررا واقع على الناس وعلينا جبر هذا الضرر"، مضيفا: "نحن في مرحلة جديدة ويجب أن نتوافق وأن ننظر للقضايا بنظرة كاملة وايجابية".

وشدد رئيس مجلس السيادة على ضرورة الاستفادة من المصالحة الوطنية، من أجل المضي للأمام، مؤكدا أن الإدارة الأهلية في دارفور وقع عليها عبء كبير في زمن الحرب، وأن دارفور مرت بظروف صعبة.

وشدد البرهان على أن إعادة الأمن والاستقرار لدارفور، تمثل واجبا جماعيا، داعيا إلى نزع السلاح وبسط هيبة الدولة وسيادة القانون ومحاربة كافة الظواهر السالبة وسط مجتمعات دارفور.