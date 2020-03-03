سفير مصر في الكويت: لا توجد مصلحة في إخفاء المعلومات حول انتشار كورونا

أكد طارق القوني، سفير مصر في الكويت، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم رصد إصابات بفيروس كورونا بين المصريين المقيمين في البلد الخليجي، كما لم تعلن السلطات الكويتية عن أي حالات اشتباه أو إصابة مؤكدة لمصريين وصلوا إلى البلاد في الفترة الماضية.

وأشار القوني إلى استمرار تواصل السفارة مع الجانب الكويتي في هذا الشأن، لا سيما الإجراءات المتعلقة بفحص المصريين بمنافذ الوصول وتأشيرات الدخول، بحسب بيان صحفي أصدره اليوم.

وشدد القوني على اهتمام أجهزة الدولة المصرية بمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بالوزراء المعنيين الاثنين، ووجه برفع درجات الاستعداد لمواجهة ظهور أي حالات محتملة.

وأضاف أنه لا توجد مصلحة لإخفاء معلومات حول انتشار المرض بمصر، لا سيما مع التزام القاهرة بمعايير منظمة الصحة العالمية.

ونقل السفير عن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قوله إن الدولة لن تخفي شيئًا في هذا الصدد وأنها تتعامل مع الملف بكل شفافية، فضلًا عن التنسيق اليومي مع منظمة الصحة العالمية وتطبيق تعليماتها في هذا الشأن.

وقال القوني إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في مصر بلغ حالتين فقط، وهما لشخصين أجنبيين كانا في زيارة إلى البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية بشأنهما، فيما لم تسجل أية إصابة بين المصريين.