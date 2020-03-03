مصر تعلن بيع حصة في بنك القاهرة لمستثمر "استراتيجي"

قال رئيس مجلس إدارة "بنك القاهرة" إن مصر ستبيع حصة أقلية في البنك المملوك للدولة عبر طرح عام أولي يبدأ في منتصف أبريل/ نيسان.

قال رئيس مجلس الإدارة: "يعتمد بيع بنك القاهرة على أوضاع السوق لكن الإقبال لا يزال "قويا" رغم فيروس كورونا؛ حسب "رويترز".

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن "حصة في بنك القاهرة تصل إلى 75 مليون دولار ستذهب إلى واحد أو أكثر من المستثمرين الاستراتيجيين".

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون حصة البيع في بنك القاهرة 20-30% وأن تجمع 500 مليون دولار.

كانت الأسهم المصرية قد شهدت هبوطا حادا الأحد الماضي وفقد مؤشرها الرئيسي نحو ستة في المئة في أول ساعتين وخسرت الأسهم نحو 33 مليار جنيه (حوالي ملياري دولار) من قيمتها السوقية، بعد تراجعات حادة للأسواق العالمية والخليجية.

كانت أسواق الأسهم العالمية شهدت خسائر حادة الجمعة الماضية لتفقد خمسة تريليونات دولار من قيمتها على مدار أسبوع وسط مخاوف من العواقب الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.