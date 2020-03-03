مالي تتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي

تلقت مالي دعوة للمشاركة في مؤتمر موسكو التاسع حول الأمن المقرر عقده الشهر المقبل بمشاركة ممثلين عن نحو 115 دولة.

نواكشوط - سبوتنيك. جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع المالي إبراهيم ديمبيلي، اليوم الثلاثاء، سفير روسيا لدى باماكو إيغور أناتوليفيتش غروميكو، وتناول اللقاء، حسبما ذكر الجيش المالي على تويتر، قضايا التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العسكري والأمني.

من المخطط أن يعقد مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي، يومي 22 و23 من نيسان/أبريل المقبل.

كان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن حوالي 115 دولة ستشارك في مؤتمر موسكو التاسع حول الأمن الدولي، الذي سيجري في نيسان/أبريل.

وقال شويغو: "في العام الحالي سيناقش المشاركون بالمؤتمر القضايا الأكثر إلحاحاً لدعم الاستقرار والأمن في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا".

وأشار الوزير إلى أنه من المرتقب مشاركة أكثر من ألف مفوض من 115 دولة، بما فيهم وزراء دفاع، ورؤساء منظمات دولية وخبراء في مجال الأمن.