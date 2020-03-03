الأمم المتحدة: القتال في محافظة الجوف أجبر 1800 أسرة يمنية على النزوح

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، نزوح آلاف المدنيين جراء المعارك بين الجيش اليمني التابع للحكــومة الشرعيــة، وجمـــاعة "أنــصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تغريدة على حسابه مكتبه في اليمن، أن "القتال في الجوف أجبر 1800 أسرة في الغيل والحزم على النزوح، ووصلت 2100 عائلة نازحة إلى مأرب في الأول من آذار / مارس".

— UNFPA Yemen (@UNFPAYemen) March 3, 2020

وأضاف: "أنشأت آلية الاستجابة السريعة التي نقودها مركزاً في مدينة مأرب لتسجيل ودعم النازحين بمساعدات فورية تحتوي على مواد غذائية جاهزة ومستلزمات نظافة ومستلزمات خاصة بالنساء".

وتمكنت جماعة "أنصار الله"، الأحد الماضي، من السيطرة على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، التي تضم المكاتب الحكومية ومقر المنطقة العسكرية السادسة عقب معارك مع الجيش اليمني استمرت نحو شهر.