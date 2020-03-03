وزيرة الصحة البحرينية: وضعنا الخطط لمواجهة فيروس كورونا حتى قبل تسجيل أول حالة في البلاد

كشفت وزيرة الصحة البحرينية فائقة سعيد الصالح، اليوم الثلاثاء، إن البحرين وضعت الخطط لمواجهة فيروس كورونا حتى قبل تسجيل أول حالة في البلاد.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بشأن جهود مواجهة فيروس كورونا، أن "البحرين اتخذت الاحتياطات المطلوبة وشكلنا فريق عمل لمواجهة فيروس كورونا".

وأشارت الصالح إلى أن "بلادها تواصل الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وأكدت أن "الحالات المسجلة بفيروس كورونا في البحرين مستقرة".

وتابعت قائلة: "نأمل بشفاء جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا".

وكان عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أكد، أمس الاثنين، أن الوضع الصحي العام في البلاد مستقر، ولفت إلى استمرار الجهود الوطنية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال عاهل البحرين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "بنا": "الوضع الصحي العام في مملكة البحرين مستقر، وستواصل المملكة جهودها عبر الحملة الوطنية التي تقوم بواجبها الوطني على كافة الأصعدة لمنع انتشار الفيروس، وإننا على أمل أن يزول في وقت قريب".

كما وجه الملك حمد بن عيسى الحكومة، خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء برئاسته، إلى رفع الطاقة الاستيعابية للعلاج، مع أهمية توفير أقصى درجات الراحة وتطبيق أعلى معايير الجودة والرعاية الصحية للذين يتلقون العلاج ويتماثلون للشفاء.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، يوم الأحد، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يزيد عدد الحالات المؤكدة إلى 47 حالة.