ترامب يؤكد للسيسي استمرار جهود الإدارة الأمريكية لتوقيع اتفاق نهائي بشأن سد النهضة

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن سد النهضة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، دونالد ترامب بشأن سد النهضة، موضحا أن "الاتصال شهد التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة".

وأضاف راضي أن "الرئيس الأمريكي أكد استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس الأمريكي أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية.

ونوه إلى أن ترامب يعتبر هذا الاتفاق اتفاقاً شاملاً وعادلاً ومتوازناً، مؤكداً أن ذلك يدل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر.

من جانبه؛ أعرب الرئيس السيسي عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، والاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس ترامب في هذا الصدد، مؤكدا استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام، في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله.