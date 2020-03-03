السراج يبحث مع مسؤولين ليبيين الترتيبات المالية في ظل استمرار إغلاق حقول النفط

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، مع عدد من المسؤولين الليبيين، الترتيبات المالية للعام الجاري، في ظل استمرار إغلاق الحقول النفطية.

طرابلس – سبوتنيك. ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء "عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، اليوم الثلاثاء، بمصرف ليبيا المركزي اجتماعا ضم كل من رئيس مجلس النواب بطرابلس السيد حمودة سيالة، ورئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة السيد خالد شكشك، وآمر غرفة العمليات المشتركة بالجيش الليبي اللواء أسامة جويلي، وذلك لمناقشة بنود الترتيبات المالية للعام 2020 في ظل أزمة الإقفال القسري للحقول والموانئ النفطية".

وأضاف البيان "خلص الاجتماع إلى اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020، وتشكيل لجنة أزمة من السادة الحاضرين بالإضافة إلى السيد فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض، لتتولى هذه اللجنة مواجهة أزمات الوضع الراهن".

وأعلنت القبائل الليبية في شرق وجنوب البلاد، في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، إغلاق الموانئ والحقول النفطية احتجاجاً على ما وصفوه باستخدام حكومة الوفاق الوطني بطرابلس لعائدات النفط لدفع أموال لمقاتلين أجانب.

وكان الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قال، في وقت سابق، إن الشعب الليبي الغاضب قام بإغلاق الحقول والموانئ النفطية، ردا على عدم سماع صوتهم في المظاهرات ضد التدخل التركي".