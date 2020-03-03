حفتر: الجيش الوطني الليبي له الحق في تحرير كامل أرضه من الإرهاب

أكد وفد رفيع المستوى ضم مستشارين وسفراء من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، خلال زيارة لقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في مقر القيادة العامة بالرجمة، شرقي بنغازي، على دور الجيش الليبي في القضاء على الميليشيات والجماعات الإرهابية.

ووفقا لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء: "ناقش الوفد (الفرنسي الألماني الإيطالي) الزائر في هذا الاجتماع آخر التطورات السياسية والعسكرية مع القائد العام، مؤكدين على دور القيادة العامة في القضاء على المليشيات والجماعات الإرهابية".

فيما أكد المشير حفتر "أحقية الجيش الوطني في استمرار سعيه لتحرير كامل التراب الليبي".

وبحسب البيان: "استمع الحاضرون لرؤية القيادة العامة لحل الأزمة في ليبيا وأهمية إحلال السلم والاستقرار والانتقال من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة والبدء في المسار الديمقراطي وسيادة القانون وبناء دولة المؤسسات".

وأوضح البيان أن الوفد ضم كلا من السيد باتريك دوريل مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الأفريقية، السيد إيمونيل بوون المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، والسيدة بياتريس هيلين سفير فرنسا لدى ليبيا؛ والسيد بيترو بانيزي المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإيطالي ومرافقيه، بالإضافة إلى السيد د. جان هيكر المستشار الدبلوماسي للمستشارة الألمانية والسيد أولفير أوفيتشا سفير ألمانيا لدى ليبيا.