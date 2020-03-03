الشرطة العسكرية الروسية لليوم الثاني تسير دوريات في سراقب السورية

تقوم الشرطة العسكرية الروسية لليوم الثاني بدوريات في مدينة سراقب السورية وقسم من الطريق السريع "إم-5"، في محافظة إدلب، حيث كانت هناك معارك عنيفة على مدار الـ 24 الساعة الماضية.

وحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك": "تم إدخال عناصر الشرطة العسكرية الروسية إلى المنطقة لضمان الأمن واستقرار الوضع، وتقع مدينة سراقب، عند تقاطع الطريقين السريعين "إم-4" و إم-5"، الخاضعين لسيطرة الحكومة السورية.

وأعلن المركز، يوم أمس الاثنين، عن نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية في مدينة سراقب السورية لتوفير الأمن.

وكان الجيش السوري قد تمكن، يوم أمس، من دخول مدينة سراقب الاستراتيجية بريف إدلب شمال غربي البلاد.

وتعد مدينة سراقب استراتيجية في سوريا حيث تربط طرقا رئيسية في البلاد وهما أوتوستراد الدولي "حلب – دمشق" و"حلب – اللاذقية".