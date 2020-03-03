العراق... تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في أربع محافظات، لترتفع حصيلة المصابين إلى 30 شخصا داخل البلاد.

وقالت الصحة العراقية، في بيان: "أكدت مختبرات وزارة الصحة تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، واحدة في بغداد واثنتان في واسط ورابعة في محافظة النجف والحالة الخامسة في محافظة كربلاء".

وأضافت أنه "تمت متابعة الحالات واكتشافها من قبل أجهزة وزارة الصحة والبيئة والمصابين الآن راقدون في مؤسسات الوزارة التي خصصت لهذا الغرض وتجري متابعة حالتهم الصحية من قبل ملاكات الوزارة".

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر 88 ألف شخص، توفي منهم ما يقرب 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم الأحد الماضي.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.