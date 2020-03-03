البنك المركزي السعودي يخفض أسعار الفائدة

خفض البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس بعد قرار البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة القياسي بنفس القدر.

وحسب "رويترز"، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي في موقعها الإلكتروني إنها خفضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدم لإقراض الأموال إلى البنوك ، إلى 1.75 في المئة.

وخفضت أيضا معدل اتفاقيات الشراء العكسي (الريبو العكسي)، الذي تودع به البنوك التجارية الأموال لدى البنك المركزي، إلى 1.25 في المئة.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، اليوم الثلاثاء، في خطوة طارئة تستهدف حماية أكبر اقتصاد في العالم من آثار فيروس كورونا.

وقال مجلس الاحتياطي في بيان إنه قرر خفض سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00% إلى 1.25%.

وأضاف قائلا: "أسس الاقتصاد الأمريكي ما زالت قوية. لكن فيروس كورونا يشكل مخاطر متصاعدة على النشاط الاقتصادي. في ضوء هذه المخاطر ودعما لتحقيق أهدافها لتعظيم التوظيف واستقرار الأسعار، قررت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، اليوم، خفض النطاق المستهدف لسعر فائدة الأموال الاتحادية".