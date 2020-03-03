الإمارات تعلن تقديم إجازة المدارس والعمل بمبادرة التعليم عن بعد

أعلنت الإمارات تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة التعليم عن بعد، وتعطل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءًا من الأحد المقبل ولمدة شهر.

وذكرت وزارة التربية والتعليم في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تقرر "تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة بدءا من يوم الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع".

وأضافت الوزارة في البيان أنه "بموجب هذا القرار، فقد تم تقديم عطلة الربيع لطلبة المدارس التي كان من المزمع البدء بها في 29 مارس/ آذار الجاري حتى 12 أبريل/ نيسان المقبل، وعوضا عن ذلك تبدأ يوم الأحد المقبل".

وكانت "الصحة" الإماراتية قد أعلنت "تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد تم رصدها عبر التقصي النشط والمستمر تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا، تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا".