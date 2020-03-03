الدفاع التركية تعلن عن قصف 82 موقعا للجيش السوري

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن قصف 82 موقعا للجيش السوري، أسفرت عن تدمير 9 دبابات، ومدفعين، و6 راجمات صواريخ، وعربتين عسكريتين.

وأعلنت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن الجيش التركي قصف 82 هدفًا تابعا للجيش السوري في إدلب والقصف لا يزال مستمرًا"، مؤكدة "تحييد 299 عنصرًا من النظام السوري في محافظة إدلب".

MSB: "İdlib'de 82 rejim hedefi ateş altına alındı, 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri araç imha edildi, 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi." — AA Canlı (@AACanli) March 3, 2020

وأعلن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة مسيرة تركية، شرق بلدة خان السبل، في ريف إدلب، شمال غربي سوريا، وسط تصاعد الأعمال العسكرية بين الجانبين.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء: "وحدة من الجيش تسقط طائرة مسيرة لقوات النظام التركي شرق بلدة خان السبل بريف إدلب".

#عاجل

مراسل سانا: وحدة من الجيش تسقط طائرة مسيرة لقوات النظام التركي شرق بلدة خان السبل بريف إدلب — سانا عاجل (@SanaAjel) March 3, 2020

​جاء ذلك بعد إعلان قيام الجيش التركي بإسقاط طائرة حربية سوريا من طراز "إل-39" في إدلب شمال غربي معرة النعمان، حيث تعرضت الطائرة السورية لإصابة بصاروخ أطلقه طيران سلاح الجو التركي.

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.