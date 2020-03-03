وزيرة الصحة المصرية تخضع لـ"فحص كورونا" في الصين... صور

خضعت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، للفحص والإجراءات الوقائية، فور وصولها إلى مطار بكين، ضمن زيارة لمساندة الصين في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

ونشرت صفحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان على موقع "فيسبوك"، صورا للوزيرة مرتدية الكمامة وتتعرض للكشف الصحي في العاصمة الصينية، للتأكد من خلوها من فيروس كورونا.

وشملت الزيارة العديد من الفعاليات، إذ زارت الوزيرة البرلمان الصيني، حيث كان باستقبالها نائب رئيس البرلمان ورئيس الصليب الأحمر الصيني.

وقدم القائم بأعمال وزير الصحة الصيني رئيس اللجنة الوطنية للصحة، عرضا للجهود المبذولة والإجراءات الوقائية من الجانب الصيني لمواجهة "كورونا"، بحضور زايد.

كما سلّم القائم بأعمال وزير الصحة الصيني الوزيرة، الوثائق الفنية المشتركة لكل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الصينية، بشأن سياسات مكافحة الفيروس.

وتوجهت زايد إلى بكين في رسالة دعم من مصر إلى الصين، بؤرة انتشار المرض الذي أصاب عشرات الآلاف حول العالم وقتل نحو 3 آلاف شخص.

وكانت مصر من بين عشرات الدول المتضررة بالفيروس، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك، ليل الأحد، اكتشاف إصابة ثانية لشخص أجنبي بفيروس "كورونا" المستجد.