الجزائر تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 8 حالات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في الجزائر إلى 8 حالات.

الجزائر – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في الجزائر إلى 8 حالات".

وأضافت الوزارة في البيان أن الثمانية هم سبعة جزائريين من أسرة واحدة ورجل إيطالي.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الاثنين، عن تسجيل إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس إلى خمس حالات.

وحسب بيان الوزارة، فإن الحالتين الجديدتين من نفس عائلة الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما أول من أمس الأحد في ولاية البليدة وسط الجزائر: "تم مساء اليوم الاثنين تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين لفيروس كورونا (كوفيد-19) من نفس العائلة، ليصبح العدد الإجمالي خمس حالات مؤكدة".

وحسب نفس المصدر: "ما زال التحقيق الوبائي مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا باتصال مع الرعية الجزائري وابنته المقيمين بفرنسا".