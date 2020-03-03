الجيش اليمني: قتيلان و5 جرحى من الحوثيين بقصف شمال تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة 7 من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بقصف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك . ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن مصدر عسكري، إن "مدفعية اللواء 170 دفاع جوي استهدفت آليتين للحوثيين في منطقة الحرير، شمال شرقي مدينة تعز".

وأكد المصدر العسكري "احتراق الآليتين ومقتل عنصرين من الحوثيين وإصابة 5 آخرين".

وكان الجيش اليمني سيطر في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، على تباب الراعي والذياب والذروة والمضيض والزاهر في جبهة الضباب ووادي الهرامية غرب مدينة تعز، إثر هجوم لقواته على جماعة الحوثيين، حسبما أفاد آنذاك مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".