مفاوض حكومي يمني: الحوثيون يستخدمون المدنيين في الدريهمي كرهائن ودروع بشرية

اتهم عضو فريق الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة غرب اليمن، العميد صادق دويد، اليوم الثلاثاء، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بمنع دخول فريق من الأمم المتحدة إلى مدينة الدريهمي جنوب الحديدة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال العميد دويد، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "ترفض مليشيا الحوثي دخول فريق أممي إلى مدينة الدريهمي حتى يظل بقية المدنيين في المدينة رهائن ودروعا بشرية، تخشى المليشيا نقل الأمم المتحدة لهم إلى مناطق آمنة".

وأضاف "تم الاتفاق مع لجنة الأمم المتحدة على نزول لجنة ثلاثية للاطلاع ميدانيا على الاستحداثات وغيرها من المخالفات لاتفاق ستوكهولم، إلا أن الحوثيين رفضوا".

واعتبر "التصعيد الإعلامي الأخير للحوثيين بشأن الحديدة ما هو إلا تغطية لانتهاكاتها تجاه المدنيين بالقصف والألغام. وكذلك للتعمية على عرقلتها تفعيل نقاط المراقبة، بعدم إزالة الألغام من أمام فرق المراقبة وتقييده بالاستهدافات المتعمدة".

ترفض مليشا الحوثي دخول فريق أممي إلى مدينة الدريهمي حتى يظل بقية المدنيين في المدينة رهائن ودروعا بشرية، تخشى المليشيا نقل الأمم المتحدة لهم إلى مناطق آمنة -٣ — صادق دويد (@SDwaid) March 3, 2020

وكان رئيس فريق الحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، اللواء الركن علي الموشكي، حذر في وقت سابق اليوم، خلال لقائه نائبة رئيس البعثة الأممية في الحديدة دانييلا كروسلاك، من "الشرارة التي ستستكمل نسف اتفاق ستوكهولم وتلغيه، إذا لم يُوضع حد لاستهداف مدينة الدريهمي ورفع الحصار عنها".

واتهم اللواء الموشكي، التحالف والقوات المشتركة، بـ"الإعداد لهجوم على مدينة الدريهمي المحاصرة"، معتبراً ذلك "يعني إسقاطا كليا للاتفاق".

ووجه المسؤول العسكري في جماعة الحوثيين، اتهاماً لبعض المنظمات الدولية بـ"محاولة تهجير أبناء الدريهمي من بيوتهم والقبول بالنزوح القسري إلى عدن أَو تعز".