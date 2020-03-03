مسؤول أممي: لا وجود لكورونا في سوريا واليمن... ولا نتخيل الكارثة إذا وصل هناك

قالت جولييت توما مديرة الاتصالات الإقليمية لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه "لا توجد حاليًا حالات فيروس كورونا في سوريا واليمن، لكن الصندوق ينفذ برامج لزيادة الوعي".

الرياض - سبوتنيك. وقالت توما لـ"سبوتنيك": "لا يمكنني أن أتخيل مدى الكارثة التي ستحدث إذا وصل هذا الفيروس إلى دول مثل سوريا مثل اليمن". وأضافت: "لكن لحسن الحظ، حتى الآن، ليس لدينا أي حالات، ونأمل في حملات التوعية التي نقوم بها على أرض الواقع خاصة بالنسبة للنظافة الشخصية، ومع غسل الأيدي لن يأتي الفيروس إلى هذه البلدان".

وقالت جوليت توما لـ"سبوتنيك" إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بحاجة ماسة إلى 19 مليون دولار لتقديم مزيد من المساعدة في شمال غرب سوريا.

وأضافت توما على هامش مؤتمر ملتقى الرياض الدولي الإنساني الثاني: "نحن في حاجة ماسة الآن ونحن نتحدث. إلى 19 مليون دولار في اليونيسف لشراء المزيد من المساعدة والقيام بما يلزم حتى نتمكن من تقديم المساعدة إلى الشمال الغربي".

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شاهدوا الفيديو مع أطفالكم وشاركوه مع الأصدقاء📺👇#لكل_طفل، حماية. pic.twitter.com/DkC5cBmXuR — UNICEF MENA - يونيسف الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (@UNICEFmena) March 3, 2020

وأكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن نسب الوفيات بفيروس كورونا الجديد بلغت 4 بالمئة من إجمالي المصابين بالفيروس على مستوى العالم.

وقال غيبريسوس، في المؤتمر الصحفي اليومي، الثلاثاء "4% بالمئة من الإصابات توفوا على المستوى العالمي".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن.

وقالت المنظمة في بيان: "إن عدد حالات الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8774 في 64 دولة".

This is how you protect yourself and loved ones from #coronavirus.

Help prevent the spread of coronavirus by sharing this message pic.twitter.com/4dWht3h3C9 — UNICEF Lebanon (@UNICEFLebanon) March 3, 2020

وأشار البيان -الذي صدر الاثنين- إلى أن عدد قتلى الفيروس خارج الأراضي الصينية ارتفع إلى 128 شخصا منهم 24 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.