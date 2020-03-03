السيسي يجتمع بقادة الجيش المصري

ترأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لقيادات القوات المسلحة المصرية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس الأركان.

واطلع الرئيس المصري خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء البلاد، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء.

وأشاد السيسي بجهود الجيش المصري لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للعمليات الإرهابية بالبلاد، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية، وما يبذلونه من تضحيات فداء للوطن وحفاظا على أمنه وسلامته ومقدرات شعبها.

كما أكد السيسي على ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولا إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة.