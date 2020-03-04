برلماني مصري يتقدم ببيان للحكومة لتأجيل حج المصريين هذا العام بسبب كورونا

قال نائب بالبرلمان المصري، إنه سيتقدم ببيان عاجل للحكومة المصرية للمطالبة بتأجيل ذهاب المصريين للحج هذا العام بسبب فيروس كورونا (كوفيد_19)، إذا لم يصدر قرار من الأزهر والمؤسسات الدينية بتأجيل ذهاب المصريين للحج حتى إشعار آخر.

وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، محمد أبو حامد، أن المؤسسات الدينية الرسمية عليها أن تخرج وتطالب بتأجيل ذهاب المصريين للحج هذا العام إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على المصريين، ومنع انتقال عدوى فيروس كورونا، بعد انتشاره في عدد من الدول العربية، وإعلان المملكة العربية السعودية تعليق العمرة لبعض الأيام لمواجهة هذا الفيروس المستج، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع".

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الحصول على تأشيرات الحج لأداء الفريضة حتى 10 مارس 2020م، وفقا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام، على ان تقوم مديريات التضامن بتسجيل بيانات الطلبات على بوابة الحج الموحدة.

كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت يوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية إلى أكثر من 10 آلاف.

وقالت المنظمة في بيان: "تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية، وبهذا يصل عدد المصابين 10566 في 72 دولة، وعدد الوفيات ارتفع إلى 166 (37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

وأشارت المنظمة إلى أن عدد المصابين في الصين بفيروس كورونا وصل إلى 80304، والوفيات إلى 2946، وعدد المصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم وصل إلى 90870.

هذا وقد حذر أمس حذر علماء من أن الفيروس المستجد قد يصبح "دائما" أو "موسميا"، أي أنه لن يختفي على الإطلاق.