ليبيا تحول الرحلات الجوية من طرابلس إلى مصراتة وسط قصف مكثف

قال المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، إنه حول جميع الرحلات الجوية إلى مدينة مصراتة، بسبب القصف في المنطقة بعد تصاعد القتال في الأيام الأخيرة.

موسكو – سبوتنيك. وزاد إطلاق الصواريخ والقصف باتجاه المطار في أواخر الأسبوع الماضي، بعد فشل جهود الأمم المتحدة لجمع الأطراف المتحاربة في جنيف في تحقيق أي تقدم. وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة استقالته يوم الاثنين.

وأدى إطلاق الصواريخ إلى إغلاق مطار معيتيقة مرارا في الأيام الأخيرة، وتم تعليق الرحلات الجوية معظم الوقت، وقال مصدر عسكري في قوات الشرق، إنه تم استهداف المنشآت التركية هناك.

وقال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا يوم الأحد، إن حكومة الوفاق ستتحول قريبا من الدفاع إلى الهجوم من أجل إبعاد قوات حفتر عن العاصمة، وفقا لرويترز.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.