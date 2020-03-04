الحكومة اليمنية تدعو الكونغرس الأمريكي إلى تصنيف "أنصار الله" "منظمة إرهابية"

دعت الحكومة اليمنية، الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، إلى تصنيف جماعة "أنصار الله"، "منظمة إرهابية".

وقال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، التابع لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "‏ندعو البرلمان الأمريكي لتصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية، باعتبارها أحد أخطر أذرع ايران في المنطقة، وجرائمها من قتل واختطاف وتشريد لملايين اليمنيين، واستهداف دول الجوار، وزراعة ونشر الألغام البحرية، وإطلاق الزوارق المفخخة، لتهديد خطوط الملاحة الدولية".

وأضاف الإرياني "‏نؤكد على محورية الدور الذي لعبته إدارة البيت الأبيض، في تحجيم الطموحات التوسعية لإيران في الشرق الأوسط، ولجم ميليشياتها الطائفية، والحد من مخاطرها الإرهابية"، مؤكدا على "أهمية مواصلة الضغط السياسي والاقتصادي على نظام طهران، للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم".

— معمر الإرياني (@ERYANIM) March 3, 2020

​وأرفق وزير الإعلام في الشرعية اليمنية، إلى جانب تغريداته، مقطع فيديو، يظهر تعقيب أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي، على حديث وزير الخارجية مايك بومبيو، خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية، يوم الجمعة الماضي.

وعلق الإرياني، على ذلك التعقيب، قائلا: "‏تعقيب عضو البرلمان آدم دانييل كينزينجر، في جلسة استماع لوزير الخارجية الأمريكي السيد مايك بومبيو في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي، وضع النقاط على الحروف وكشف الدور الإيراني التخريبي في المنطقة، ودعمها للميليشيات الطائفية، في العراق وسوريا ولبنان و‎اليمن".

— معمر الإرياني (@ERYANIM) March 3, 2020

ويقوم تحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، بعمليات ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014، فيما تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية ويمنية.