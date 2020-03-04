العراق يهدد بغلق المعابر الحدودية مع إيران ويقدم مقترحا للقادمين من طهران

هدد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، بغلق المعابر مع إيران، في حال عدم اتخاذ الإجراءات الصحية المطلوبة لمواجهة فيروس "كورونا".

وقالت الهيئة، في بيان لها ، إن ذلك "جاء خلال استضافة مجلس الوزراء العراقي خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمكافحة الفيروس القاتل، والتي تعد هيئة المنافذ الحدودية أحد أعضائها" مؤكدة أن رئيسها أبلغ مجلس الوزراء بـ"ضرورة السيطرة على عملية التبادل التجاري بين العراق وإيران، إذا كانت هنالك خطورة في دخول البضائع".

وهدد الوائلي، قائلا: "سيتم إيقاف عمل أي معبر حدودي، في حال عدم وجود إجراءات كاملة ودقيقة في مكافحة فيروس كورونا"، مضيفا أن "مجلس الوزراء شكل لجنة، برئاسة الأمين العام للمجلس، حميد الغزي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المعابر الحدودية مع إيران، للوقاية من انتشار الفيروس".

وأعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عن تقديمه مقترحا لإعطاء سقف زمني للوافدين العراقيين القادمين من إيران، مشدداً على "ضرورة السيطرة على عملية التبادل التجاري اذا كانت هنالك خطورة في دخول البضائع".

وقررت بغداد، في 20 فبراير/ شباط الماضي، حظر دخول الإيرانيين إلى العراق عبر المعابر الحدودية، لكنها أبقت المعابر مفتوحة أمام عودة العراقيين والتبادل التجاري.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي الفيروس على نطاق واسع، بعد تسجيل 27 إصابة لأشخاص قدموا جميعا من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفريوس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر في 71 دولة، حتى مساء أمس الثلاثاء، مسببا 3044 حالة وفاة، وأكثر من 89 ألف إصابة.