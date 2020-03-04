أبو الغيط يلتقي وزير خارجية "الوفاق" الليبية لبحث إنهاء الأزمة في البلاد

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، في القاهرة آخر تطورات الوضع في ليبيا والمستجدات على الساحة العربية، مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، محمد طاهر سيالة.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الجامعة العربية، فقد التقى أبو الغيط، اليوم في القاهرة، بسيالة الذي يترأس وفد بلاده في اجتماع مجلس الجامعة، الذي يعقد اليوم على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

وبحسب البيان، بحث أبو الغيط مع سيالة "تطورات الوضع في ليبيا والجهود العربية والدولية المبذولة لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة".

وجدد أبو الغيط، خلال اللقاء "التزام الجامعة بمواصلة جهودها لدعم التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار ومرافقة الأطراف الليبية في مسارات الحوار الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة بغية الوصول إلى تسوية شاملة ووطنية خالصة للوضع في البلاد".

وتناول اللقاء مجمل الأوضاع على الساحة العربية وأبرز القضايا المعروضة على الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة، إلى جانب التزامات دولة ليبيا السياسية والمالية تجاه الجامعة العربية، بما يصب في تحقيق أهدافها والارتقاء بمستوى العمل العربي المشترك".

في سياق آخر، أعلن المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، أنه حول جميع الرحلات الجوية إلى مدينة مصراتة، بسبب القصف في المنطقة بعد تصاعد القتال في الأيام الأخيرة.