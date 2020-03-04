محمد بن زايد يؤكد تقديم الرعاية الشاملة لمواطني "الدول الشقيقة" "بعد إجلائهم من الصين

قال ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، إنه تابع باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة للإمارات العربية المتحدة، من مقاطعة هوبي الصينية.

وأشار ابن زايد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن من تم إجلاؤهم إلى الإمارات سيحظون برعاية صحية شاملة، للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم.

تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم، نشكر الحكومة الصينية على تعاونها ونثمن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 4, 2020

ووجه ولي عهد أبو ظبي الشكر للحكومة الصينية على "تعاونها"، مثمنا جهود المتطوعين لهذه المهمة.

وكان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي قد شكر الإمارات على التعاون والمساعدة في عملية إجلاء الطلاب اليمنيين من مدينة ووهان الصينية التي ينتشر فيها وباء فيروس كورونا.