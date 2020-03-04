سلطان عمان يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي

استقبل سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اللقاء تم في قصر العلم العامر، ظهر اليوم، حيث نقل الأمير خالد تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى السلطان هيثم.

حضرة صاحب الجلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق المعظم - حفظه الله ورعاه – يستقبل بقصر العلم العامر ظهر اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع بـ #المملكة_العربية_السعودية الشقيقة. pic.twitter.com/LJND4fS46r — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 4, 2020

​واستعرض الجانبان، خلال المقابلة، أوجه التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات وسبل تعزيزه بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العماني والسعودي، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

وحضر اللقاء خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطانـي، سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة.

وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، قد وصل إلى عمان ظهر اليوم.