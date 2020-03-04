أنقرة: سنرد بقوة أكبر على أي هجوم على قواتنا أو نقاطنا في إدلب

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الأربعاء، إن الجيش التركي سيرد بقوة أكبر على أي هجمات تستهدف قواته أو نقاط المراقبة التركية في إدلب.

نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الأربعاء، قوله إن الجيش التركي سيرد بقوة أكبر على أي هجمات تستهدف قواته أو نقاط المراقبة التركية في إدلب.

#عاجل | وزير الدفاع التركي: سنرد بقوة اكبر ودون تردد على الهجمات التي ستتعرض لها وحداتنا ونقاط مراقبتنا في إدلب — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 4, 2020

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وأضاف آكار: "ننتظر من روسيا الوفاء بالتزاماتها كدولة ضامنة واستخدام نفوذها على النظام السوري لوقف هجماته والعودة إلى الالتزام بحدود اتفاق سوتشي".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن اليوم الأربعاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان سيناقشان العواقب الوخيمة لأزمة إدلب والإجراءات المناسبة لوقف هذه الأزمة.

وقال بيسكوف للصحفيين "من المخطط مناقشة أزمة إدلب السورية مع الرئيس أردوغان".

وأضاف بيسكوف قائلا: "من المتوقع أن نتوصل إلى فهم مشترك لما سبق هذه الأزمة وأسباب هذه الأزمة والآثار الضارة لهذه الأزمة المستفحلة في الأيام الأخيرة".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن تركيا لم تتمكن من الوفاء بالعديد من الالتزامات الرئيسية لحل المشاكل المحيطة بإدلب السورية. على وجه الخصوص، لم تقم بفصل المعارضة المسلحة، المستعدة للحوار مع الحكومة في إطار العملية السياسية، عن الإرهابيين.