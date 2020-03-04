هنية: "حماس" خرجت من سوريا ونحن مع وحدة أراضيها

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنهم خرجوا من سوريا ولم يتبقى للحركة أي ذيول هناك.

وذكر هنية، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "حماس خرجت من سوريا ولم تبقي لها أي ذيول هناك".

كما أكد أن "حماس" مع وحدة الأراضي السورية.

وقال هنية، في مؤتمر صحفي بمبنى المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، "نحن تواجدنا في سوريا لمدة 10 سنوات وهذا تاريخ لا يمكن أن ننساه، ولا توجد أي سياسة أو أي قرار لدى حركة حماس للانخراط في المسألة السورية، وحماس خرجت من سوريا ولم تبق لها أي ذيول في سوريا، وأنفي كلياً وجود أي مقاتلين أو شهداء لحماس في إدلب أو قبل إدلب أو في الثورة السورية".

وأضاف هنية، "نحن مع وحدة الأراضي السورية وممارسة الدولة السورية سيادتها على كافة أراضيها، ونتمنى لسوريا الاستقرار والأمن و أن تعود سوريا إلى ممارسة دورها الطبيعي في المنطقة".