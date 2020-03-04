بعد إطلاقها في السعودية... مزايا اقتصادية ضخمة لـ"التأشيرات التأسيسية"

ورغم تحديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بعض الشروط والمعايير للحصول على هذه التأشيرات، من الممكن الاستفادة بالخدمة بشكل فوري عبر البوابة الإلكترونية لمنصة "قوى"، دون الحاجة لمستندات ورقية أو زيارة أحد فروع الوزارة.

مزايا ضخمة

ويتم منح التأشيرات التأسيسية الفورية لتأسيس الأعمال للمنشآت التي تم تأسيسها خلال الـ 6 أشهر السابقة، كما يتم تقسيم أرصدة التأشيرات بحسب النشاط التجاري، وتختلف الضوابط بحسب الفئة التي تختارها المنشأة.

قال الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن "مبادرة التأشيرة التأسيسية، تأتي للتسهيل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة، التي ينتظر منها المزيد من الإسهام في دعم الاقتصاد الكلي للمملكة".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التأشيرة التي سيتم منحها للمنشآت الجديدة ستراعي تغطية احتياج جميع أنواع المنشآت مع مهلة كافية، وفي ذلك الكثير من اختصار الوقت وتجاوز العقبات التي تقف عادة في طريق تلك المنشآت خلال فترة البداية والنمو".

وتابع: "تأتي هذه المبادرة، التي تمنح التأشيرات المراعية لاحتياجات المنشآت مع مهلة مدتها سنة كاملة من برنامج نطاقات ميسرة ومسهلة للأعمال الناشئة وذلك على الخصوص بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تهدف الدولة إلى رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 20 % إلى 30 % بحلول عام 2030".

وأكد أن "المبادرة تعد من بين العديد من المبادرات، التي ستقدمها الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للقطاع الخاص بالمملكة، وهي تأتي دعما ومساعدة للمنشآت، التي يتم تأسيسها لضمان عدم تعثرها في البدايات ولتجنيبها مختلف المعوقات والتحديات، التي عادة ما تكون في فترة البدايات وخلال المراحل الأولى من النمو بالنسبة للمنشآت وخصوصا المتوسطة والصغيرة ومنشآت السيدات، التي ينتظر منها المزيد من الإسهام في دعم الناتج الكلي للمملكة".

محتويات التأشيرة

وعن محتويات الخدمة، قال عبدالله بن أحمد المغلوث: "تتضمن هذه الخدمة تغطية احتياج جميع أنواع المنشآت بعد دراسات مستفيضة لاحتياجها من العمالة الوافدة خلال السنوات السابقة، وسيكون لها تأثير إيجابي على معدلات التوطين خلال السنوات المقبلة، حيث تعتمد التأشيرات التأسيسية على منح مهلة مبدئية للمنشآت من باب دعم استمرارية وتسهيل الأعمال خلال فترة التأسيس"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي حرصا على استقرار ونجاح هذه المنشآت لتوفر وظائف لأبناء الوطن، على أن تتولى الوزارة توفير أدوات متكاملة ووضع خطة توطين لهذه المنشآت، بعد منحها مهلة مدتها سنة كاملة من برنامج نطاقات تيسيرا لأعمالها".

واستطرد: "تكمن أهمية إطلاق هذه الخدمة في إتاحة الفرصة أمام أبناء وبنات الوطن لبدء مشروعاتهم التجارية، وتذليل المعوقات التي كانت تواجههم فيما مضى، حيث أن هذه الخدمة تتيح لهم جميع التسهيلات المطلوبة للبدء وتعزيز فرص بدء المشروعات والتحول من العمل إلى أصحاب عمل منتجين في تعزيز تطور ونمو الاقتصاد الوطني".

وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد،: "وتختلف الضوابط بحسب الفئة التي تختارها المنشأة حيث تشمل الفئة الأولى إصدار الحد الأدنى من عدد التأشيرات بشكل فوري، والفئة الثانية والثالثة تحصل على الحد المتوسط من عدد التأشيرات، والفئة الرابعة تتيح الحد الأعلى من التأشيرات، حيث يتم إرسال ممثل من الوزارة للتحقق من موقع ونشاط المنشأة، قبل إصدار التأشيرات".

محفز للمنشآت

من جهته قال عطاالله الشمري، الإعلامي المتخصص في الاقتصاد السعودي إن "التأشيرات التأسيسية الفورية هي إحدى الإجراءات والتحديثات، التي تقوم بها المملكة لدعم تنافسية الأعمال بالاقتصاد السعودي".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "التأشيرات تمكن من تأسيس الأعمال للمنشآت التي تم تأسيسها خلال الـ 6 أشهر السابقة، وهذا يمكن أن تستفيد منه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وقد يساعد دعم نمو عدد تلك المنشآت الصغيرة حيث يبلغ عدد المؤسسات منها فقط، نحو ١.٢ مؤسسة في المملكة".

وأكد أن "المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدأت تنتعش أكثر بعد الظروف التي عاشتها منذ ٢٠١٦، وتحتاج لدفعة أكبر من الحكومة"، مشيرا إلى أن "هذه التأشيرة التأسيسة الفورية يمكنها أن تكون محفزا في هذا المجال".

شروط التأشيرة

وتقول شبكة "العربية" إن شروط هذه التأشيرات، تتمثل في أن يكون رواد الأعمال لديهم مشروع مرخص لم يمض عليه أكثر من 6 أشهر، مشيرة إلى أنه يمكنه الدخول عبر البوابة الإلكترونية لطلب تأشيرات لمشروعه بمجرد حصوله على الترخيص.

ولفتت إلى أن هذه الخدمة تتضمن تغطية احتياج جميع أنواع المنشآت بعد دراسات مستفيضة لاحتياجها من العمالة الوافدة خلال السنوات السابقة، وأن هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي على معدلات التوطين خلال السنوات المقبلة.

وأضافت الوزارة أن التأشيرات التأسيسية تعتمد على منح مهلة مبدئية للمنشآت من باب دعم استمرارية وتسهيل الأعمال خلال فترة التأسيس، حرصا على استقرار ونجاح هذه المنشآت لتوفر وظائف لأبناء الوطن، على أن تتولى الوزارة توفير أدوات متكاملة ووضع خطة توطين لهذه المنشآت، بعد منحها مهلة مدتها سنة كاملة من برنامج "نطاقات" تيسيرا لأعمالها.

وأشارت إلى أن أهمية إطلاق هذه الخدمة تكمن في إتاحة الفرصة أمام أبناء وبنات الوطن لبدء مشاريعهم التجارية، وتذليل المعوقات التي تواجههم فيما مضى، مشددا على أن هذه الخدمة تتيح لهم جميع التسهيلات المطلوبة للبدء وتعزيز فرص بدء المشاريع والتحول من العمل إلى أصحاب عمل منتجين يساهمون في تعزيز تطور ونمو الاقتصاد الوطني.

وتشمل الفئة الأولى إصدار الحد الأدنى من عدد التأشيرات بشكل فوري، والفئة الثانية والثالثة تحصل على الحد المتوسط من عدد التأشيرات بعد تزويد النظام بموقع ونشاط المنشأة ليتم التحقق من صحتها لاحقا، والفئة الرابعة تتيح الحد الأعلى من التأشيرات، فيتم إرسال ممثل من الوزارة للتحقق من موقع ونشاط المنشأة، قبل إصدار التأشيرات.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سبق أن أطلقت في وقت سابق خدمة التأشيرات الفورية للمنشآت القائمة التي ترغب بالتوسع في الأعمال عبر منصة "قوى" التي تمنح التأشيرات للمنشآت، بشكل فوري.