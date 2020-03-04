قيس سعيد: لا ينقصنا شيء لإنتاج طائرات تونسية خالصة

صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بأن بلاده لا ينقصها شيء لإنتاج طائرات محلية الصنع بالكامل.

جاءت تصريحات سعيد خلال حضوره استعراضا عسكريا جويا تونسيا وسعوديا، ولدى إشرافه على افتتاح المعرض الدولي للطيران والدفاع بجربة، بحسب موقع "راديو موزاييك".

وأضاف رئيس تونس أنه يتمنى "أن يأتي اليوم الذي تكون لنا فيه طائرات تونسية خالصة الصنع خصوصا وأنه لا تنقصنا المعرفة فضلا عن أن الطائرات التي صنعت بالخارج ساهم فيها التونسيون".

وأوضح سعيد أن القضية معقدة من الناحية العسكرية، لكن عندما تتوفر إرادة من نفس الفولاذ الذي صنعت منه الطائرات والآليات العسكرية سنتجاوز كل الصعاب والعقبات، على حد تعبيره، مضيفا أنه "لدينا كل الإمكانيات لنكون من بين المصنعين للطائرات في العالم".

في سياق آخر، أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ، يوم الخميس الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، حسبما ذكرت الرئاسة التونسية.

وكان نواب البرلمان التونسي قد صوتوا، فجر الخميس، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ بأغلبية 129 صوتا ومعاضة 77 نائبا، فيما امتنع عن التصويت نائب وحيد.