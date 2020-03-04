إغلاق المدارس وتعقيم الأسطح... الإمارات تشدد الوقاية من انتشار فيروس كورونا

اتخذت الإمارات خطوات وقائية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا معلنة عن تقديم إجازة مدتها شهر كامل لطلاب المدارس ومؤسسات التعليم العالي والعمل على مبادرة التعليم عن بعد.

وستتبع المدارس الإماراتية أسلوب التعلم عن بعد ابتداء من يوم الأحد القادم، والذي سيستمر لمدة أربع أسابيع، هذا في ظل تفشي مرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث أعلنت "الصحة" الإماراتية تسجيل 6 إصابات جديدة في البلاد.

معايير النظافة والتعامل مع المرضى

وتطبق دولة الإمارات تدابير مشددة لضمان تنفيذ أعلى معايير النظافة وبروتوكولات الصحة والسلامة بالإضافة إلى استعراض دليل الإجراءات التشغيلية من قبل كافة المؤسسات ذات العلاقة، بحسب ما نقلته صحيفة "وام".

وتنصح الدولة بغسيل اليدين بالماء والصابون باستمرار وتجنب السلام باليد والاكتفاء بالتحية وعدم السلام بالأنف وتجنب العناق أو تقبيل الآخرين وتغطية الأنف والفم عند العطس وتجنب الاختلاط بالناس أو حضور المجالس العامة، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

وعلقت أبوظبي إرسال المرضى إلى الخارج بشكل مؤقت وذلك حرصا على سلامتهم مع ضمان حصولهم على كافة الخدمات الصحية التي يحتاجونها وفق حالتهم الصحية.

الإجراءات الوقائية في المساجد

كما اعتمدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات، إجراءات وقائية من خلال تعقيم المساجد بشكل كامل لجميع محتوياتها ومرافقها بما فيها الفرش والأرفف والكتب ووضع أجهزة التعقيم على أبواب المساجد.

بالإضافة إلى استبدال فرش بعض المساجد بفرش سهل التنظيف وتنظيم محاضرات توعية للأئمة بشأن الأخذ بالاحتياطات اللازمة واختصار خطب الجمعة.

حماية المسافرين والكشف على المواطنين في مطار دبي

ومن الإجراءات أيضا تعليق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، التنقل باستخدام بطاقة الهوية الوطنية بصفة مؤقتة لمواطني الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لرصد حركة تنقل الأفراد من وإلى الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا على المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وحذرت وزارة الخارجية الإماراتية مواطنيها من السفر إلى 5 دول بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد، وأكدت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن سفارة الإمارات في كوريا الجنوبية وإيطاليا دعت المواطنين إلى تأجيل سفرهم إلى هاتين الدولتين، كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا.

أما بالنسبة لمطار دبي، فيتم الكشف على المواطنين القادمين من الصين والدول الموبوءة عبر كاشفات حرارية، لرصد درجات حرارة المسافرين ومعرفة ما إذا كانوا يعانون من أحد أهم أعراض الفيروس، بحسب ما نقلته صحيفة "سي إن إن". كما علق المطار جميع الرحلات من وإلى إيران باستثناء طهران حتى إشعار آخر.

كما طالبت شركة طيران الإمارات موظفيها بالحصول على إجازة تصل مدتها إلى شهر بسبب فيروس "كوفيد-19".

خبير روسي عن الطرق الفعالة في مكافحة الفيروس

قال خبير في المكافحة البيولوجية، نيكولاي دورمانوف، "بلا شك أن التعقيم هو أداة جيدة لمنع أي عدوى، وليس فقط فيروس كورونا، وتعقيم الأسطح وسيلة فعالة لوقف انتشار الفيروس. وبشكل عام، من الضروري مراقبة جميع المرضى بشكل منهجي، وكذلك أولئك الذين لديهم صلة قريبة بهم. في الوقت نفسه، من المؤكد أن الحجر الصحي وعدد من التدابير الوقائية ضرورية بين الأشخاص الأصحاء أيضا. علاوة على ذلك، من الضروري وقف التواصل مع المناطق التي تنتشر فيها العدوى بشكل كبير".

وشدد الخبير: "ومن المهم توخي الحذر فالفيروس يبقى على الأسطح لفترة طويلة وخاصة في الأماكن العامة، بالإضافة إلى دورات المياه لذلك، يجب تعقيمها قدر الإمكان".

وخلص دورمانوف: "يُعتقد أن الأكثر فعالية ضد فيروس كورونا هي المحاليل التي تحتوي على الكحول والجيل، حيث لا يقل تركيز الكحول عن 60 في المئة. فأدوية مثل كلورهكسيدين أو ميراميستين ستكون غير فعالة في هذه الحالة، وكقاعدة عامة يتم التعقيم باستخدام الأشعة فوق البنفسجية لكنها ليست فعالة دائما،وغالبًا ما يتم استخدام مادة مثل الأمونيوم الرباعي، وتستخدم مواد تحتوي على هيبوكلوريد".

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 80 ألفا و270 حالة، وشفاء 49856 منذ تفشي المرض.