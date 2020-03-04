بوريل ونائبه يشددان على أهمية وقف المواجهات العسكرية في إدلب

أكد ممثل السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والمفوض المكلف في شؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات يانس ليناريتش، على الحاجة لوقف المواجهات العسكرية في إدلب بسوريا.

القاهرة- سبوتنيك. وشدد على أن الحلول الأحادية بشأن اللاجئين لن تقود لحل الأزمة الراهنة على الحدود التركية الأوروبية.

وقال بوريل وليناريتش، خلال زيارتهما إلى تركيا ولقاء مسؤولين رفيعي المستوى، اليوم الأربعاء، إن "الوضع في إدلب وحوله كان حرجا وأن هناك حاجة ملحة للعمل لوقف المواجهات العسكرية التي تسبب معاناة إنسانية واسعة النطاق".

وأضافا أن "الضغط المتزايد على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والإجراءات الأحادية الجانب لن تقدم إجابات".