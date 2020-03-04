تسجيل
16:18 GMT04 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    مبنى وزارة الخارجية الفرنسية

    باريس تأسف لإنهاء المبعوث الأممي إلى ليبيا مهمته وتنوه بمساعيه لحل الأزمة

    © Fotolia / Kovalenkovpetr
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic4.img.sputniknews.com/images/104424/71/1044247179.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202003041044761851-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%81-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/

    أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن أسفها لإنهاء المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، مهمته، منوهة بالجهود التي بذلها من أجل جمع الفرقاء الليبيين.

    باريس – سبوتنيك. قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية، آنييس فون دير مول، في تصريحات للصحفيين عبر الانترنت، "فرنسا علمت بأسف باستقالة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا".

    العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية
    © Photo / source
    المحجوب: غسان سلامة ارتكب أخطاء تحول دون تحقيق أي توافق في ليبيا
    وحيّت "جهود" المبعوث الأممي غسان سلامة، من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار وإطلاق الحوار السياسي بين الأفرقاء الليبيين تحت راية الأمم المتحدة.

    وتابعت: "السيد غسان سلامة أدى مهمته بكل كفاءة وعن قناعة منذ شهر يونيو/ حزيران عام 2017".

    وعبرت الخارجية الفرنسية عن أملها في أن تُستكمل "الدينامية" التي بدأها غسان سلامة، داعيةً كل الأفرقاء للعمل لصالح "التوصل لوقف لإطلاق النار والسيطرة على الموارد وحسن إدارتها وبدء حوار سياسي تمثيلي وجامع"، مؤكدة دعم باريس لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا.

    والاثنين الماضي، أعلن سلامة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعفائه من مهمته لأسباب صحية.

    وقال سلامة، "سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض. أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد. لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي، آملا لليبيا السلم والاستقرار".

    وعمل غسان سلامة مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في ليبيا، منذ يونيو/حزيران عام 2017، وسبق أن شغل مناصب رفيعة في لبنان، أهمها وزير الثقافة في حكومة رفيق الحريري بين عامي 2000 و2003.

    انظر أيضا:

    سوريا قد تعود إلى الجامعة العربية... وغسان سلامة يستقيل.. ونتنياهو يفوز بالانتخابات
    برلماني ليبي: استقالة غسان سلامة جاءت بسبب شعوره بالفشل
    بعد استقالة غسان سلامة... مصادر ترجح تعيين ستيفاني ويليامز كمبعوث أممي إلى ليبيا
    المحجوب: غسان سلامة ارتكب أخطاء تحول دون تحقيق أي توافق في ليبيا
    كيف تؤثر استقالة غسان سلامة على جهود حل الأزمة الليبية؟
    الكلمات الدلالية:
    الأمم المتحدة, غسان سلامة, ليبيا, فرنسا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    "الماكياج العسكري"... مسابقة جمال بين عسكريات روسيا
    اتفاق سلام بين أمريكا وأفغانستان
    بعد توقيع اتفاق السلام... غارة جوية أمريكية على طالبان
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك