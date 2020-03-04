وزير الصحة السعودي يكشف حالة المواطن المصاب بكورونا

كشف وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، عن حالة المواطن المصاب بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال الربيعة في مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا، إن حالة المصاب مستقرة، مضيفا أن النتائج أظهرت سلامة 59 شخصا من المخالطين للسعودي المصاب بالفيروس، بحسب قناة العربية.

وكان محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، قد أعلن أن مصاب "كورونا" الوحيد في المملكة "سيبقى تحت الحجر الصحي حتى الشفاء، كما تم حصر نحو 70 مخالطاً للمصاب بكورونا.

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد قررت إيقاف تأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تقرر بناء على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد، بإيقاف العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، على أن يتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه".

ونقلت الوكالة السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن "هذا القرار الوقائي يأتي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقا دائما وكثيفا للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى".