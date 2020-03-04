مارينز أمريكيون يرفعون مستوى الاستعداد مع السعوديين

أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن رفعها درجة الاستعداد مع القوات السعودية بصورة كبيرة.

أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية في منشور بموقع "تويتر" أن مارينز أمريكيين وعناصر من قوات البحرية الملكية السعودية، أجروا تدريبات على المداهمة البرية.

مارينز أمريكيون 🇺🇸 وعناصر من القوات البحرية⚓️ الملكية السعودية 🇸🇦 يتدربون على المداهمات البرية ضمن تمرين #المدافع_البحري في #الجبيل في #السعودية حيث يهدف التدريب إلى رفع مستوى الاستعداد والمهارات لدى الدولتين#سنتكوم #سنتكام #شراكة_حقيقية pic.twitter.com/wAaAsBTBrQ — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) March 3, 2020

​وأوضحت أن تلك التدريبات التي تحمل اسم "المدافع البحري"، تمت في منطقة الجبيل في السعودية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن تلك التدريبات تستهدف رفع مستوى الاستعداد والمهارات القتالية لدى الدولتين.

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جنود 🇺🇸الجيش الأمريكي من اللواء 115لمدفعية الميدان يطلقون قذائف صاروخية من شاحنة خلال مناورة مع القوات البرية الكويتية🇰🇼 في ميدان العديري ، الاثنين 10 فبراير ، 2020.#شراكة_حقيقية #سنتكوم #سنتكام pic.twitter.com/H6kIgNn7VH — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) March 3, 2020

​يأتي الإعلان الأمريكي، بعد يوم من إعلان القيادة المركزية الأمريكية ممثل في جنود الجيش الأمريكي من اللواء 115 مدفعية، إجرائه تدريبات مع القوات البرية الكويتية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن تلك المناورات التدريبية تم إجراءها في ميدان العديري، يوم الاثنين 10 فبراير/شباط الماضي.