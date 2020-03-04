دمشق: تسلل مسؤولين أمريكيين إلى إدلب بهذه الطريقة ليس مستغربا

نددت الحكومة السورية بدخول مسؤولين أمريكيين إلى إدلب، واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وبحسب "سانا"، قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء:

"قيام عدد من المسؤولين الأمريكيين بالتسلل إلى الأراضي السورية في محافظة إدلب بشكل غير مشروع ما هو إلا تكريس لحقيقة أن الإدارة الأمريكية تعتبر نفسها فوق القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".

وتابع المصدر: "إن هذه الخطوة الأمريكية التي تمت بالتواطؤ مع النظام التركي تكشف وتؤكد مجددا الدور التخريبي للولايات المتحدة في دعم العدوان التركي وتعقيد الأوضاع في سورية وسعيها للتغطية على جرائم المجموعات الإرهابية والحيلولة دون اندحارها بشكل كامل بعد الإنجازات الميدانية للجيش العربي السوري".

وأدانت الخارجية السورية ما وصفته: "سلوك اللصوصية وقطاع الطرق الذي تنتهجه الإدارة الأمريكية والنظام التركي".

وعبرت الخارجية السورية عن استغراب سوريا من: "تسلل المسؤولين الأمريكيين بهذه الطريقة بعد أن قاموا بتقديم كل أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية بما فيها نقلهم إلى سورية تحت جنح الظلام في انتهاك فاضح لكل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب".