الجزائر تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 12 حالة

الجزائر – سبوتنيك. وأكدت وزارة الصحة، في بيان، اليوم الأربعاء: "سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الأربعاء، أربع حالات جديدة مؤكدة لفيروس كورونا من نفس العائلة، ليصبح العدد الإجمالي 12 حالة مؤكدة".

وأضافت أن "التحقيق الوبائي ما زال مستمرًا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا باتصال مع الرعية الجزائرية".

يذكر أن فيروس "كورونا" الجديد، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة، فيما صنفت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.