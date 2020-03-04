تعافي أول حالة مصابة بـ"كورونا" في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، تعافي أول مواطن بحريني مصاب بفيروس "كورونا" الجديد، وإخراجه من مركز العزل والعلاج.

موسكو – سبوتنيك. وأوضحت الوزارة عبر "تويتر"، أن ذلك جاء بعد تلقيه الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية، بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وتم إخراج الحالة بعد إجراء الفحوصات المخبرية والتأكد من خلوه من الفيروس؛ وستجري متابعة الحالة المتعافية طبيا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وبينت الوزارة، أن المواطن المتعافي هو من العائدين من إيران، خلال شهر شباط/فبراير الماضي، قبل إعلان إيران تفشي الفيروس في مدنها.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين العائدين من إيران خلال شهر شباط/فبراير الماضي، قبل إعلان إيران تفشي فيروس "كورونا" بمدنها، الاتصال على الرقم المعلن لجدولة موعد الفحص، أو التسجيل الإلكتروني عبر الصفحة الإلكترونية للوزارة.

وأطلعت وكيل وزارة الخارجية البحرينية رنا بنت عيسى آل خليفة، اليوم، سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى المملكة، على الخطوات المتخذة للتصدي لفيروس "كورونا" الجديد.

وأوضحت الشيخة رنا المبادرات الهامة والخطوات الاحترازية التي اتخذتها مملكة البحرين، منذ ظهور الفيروس في الصين؛ وذلك من أجل تعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين، وطرق الوقاية اللازمة لتجنب الإصابة بالفيروس، وضمان عدم انتشاره.

كما استعرضت أهم ما قامت به وزارة الخارجية، ضمن جهود الحملة الوطنية لمكافحة فيروس "كورونا"، من خلال نشر مواد توعوية وتنويهات لكافة المواطنين المتواجدين في داخل وخارج مملكة البحرين على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة؛ بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن في وزارة الخارجية للرد على جميع الاستفسارات.

كانت البحرين أعلنت، أمس الأول، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس "كورونا"؛ ليبلغ العدد الكلي للمصابين 49 حالة.