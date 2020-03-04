الأسد يكشف عن خطة الجيش السوري في الشرق بعد تحرير إدلب من الميليشيات

كشف الرئيس السوري بشار الأسد عن خطة الجيش العربي السوري في مرحلة ما بعد تحرير مدينة إدلب في الشمال الشرقي من البلاد.

موسكو – سبوتنيك . قال الرئيس بشار الأسد في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "بعد تحرير إقليم إدلب في شمال غرب سوريا، سيركز الجيش السوري الحكومي على تطهير المناطق الشرقية من المسلحين".

وأضاف الأسد: "إدلب هي المهمة الأساسية الآن من وجهة النظر العسكرية".

وتابع: "من الواضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألقى كل جهد فيها في أعقاب أمر من الأمريكيين، ليس هناك شك في ذلك".

وقال الرئيس السوري: "بعد تحرير إدلب سنركز على الشرق، لقد قلت مرارًا أن إدلب هي البؤرة الرئيسية، وقد بذلوا قصارى جهدهم لمنع تحريرها، حتى لا نتمكن من الانتقال إلى الشرق".

President Bashar-al-Assad explains how ISIS has been smuggling and looting #Syria’s oil since 2014 with assistance from Turkey’s Erdogan and the CIA.



Remember this the next time Erdogan dares claim the illegal Turkish invasion of #Idlib is merely for “humanitarian” reasons. pic.twitter.com/fhQ4mFamgM — Sarah Abdallah (@sahouraxo) March 3, 2020

وأضاف الأسد "ومع ذلك، فإننا نحافظ على اتصال مع الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الشرقية. إنهم يشعرون بالاستياء والقلق إزاء الاحتلال الأمريكي".