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    مصر تكشف سبب إخلاء المدارس الأسبوع المقبل وإجراءات حماية التلاميذ من كورونا

    © AFP 2020 / KHALED DESOUKI
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    كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية حقيقة ما تردد عن منح طلاب المدارس إجازة إجبارية وإخلاء المدارس نتيجة انتشار فيروس كورونا.

    وأكدت الوزارة على "تطبيق خطة الإخلاء السنوية للمدارس خلال الفترة من 7 مارس الجاري وحتى 19 من نفس الشهر تشمل جميع مدارس الجمهورية، بهدف تدريب الطلاب على التعامل مع الأزمات والكوارث"، بحسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

    وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد
    © AFP 2020 / KHALED DESOUKI
    وزيرة الصحة المصرية تخضع لـ"فحص كورونا" في الصين... صور

    وأضافت الوزارة: "ليس معنى إخلاء المدارس أن يتم منح الطلاب إجازة ولكن خطة الإخلاء تطبق سنويا في المدارس ويقوم بها الطلاب، كما أن الأمر لا يتعلق بشائعات انتشار كورونا ومنح الطلاب إجازة من الدراسة، وأن الدراسة مستمرة ولا توجد أي نية لتأجيلها".

    وبحسب الصحيفة، أكدت الوزارة أنها "خاطبت جميع المدارس رسميا حيث أكدت أنه في إطار ما تقوم به وزارة التربية والتعليم الفني من إجراءات في مجال مواجهة الأزمات والكوارث وتوعية الطلاب والعاملين بالحقل التعليمي، وذلك بالتنسيق مع مراكز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء واستكمال بتفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016 بتشكيل إخلاء وإنقاذ على مستوى الجمهورية من المدارس من أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها وتكرار تجربة إخلاء المدارس سنويا على مستوى الجمهورية لعام 2020".

    وحددت الوزارة الفترة من 7 حتى 12 مارس/آذار الجاري، لتنفيذ خطط الإخلاء في المدارس الابتدائية ومن 14 حتى 19 مارس للتعليم الثانوي العام والفني.

    ونفى طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد من شائعات حول تأجيل الدراسة نتيجة انتشار فيروس كورونا.

    وأكد أن "نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو فخ يقع فيه الكثير من المواطنين بشكل دوري، حيث كان آخرها الزعم بوجود حالات مريضة بفيروس كورونا في مصر".

    وتابع في تصريحات صحفية أن هناك خططا من الدولة لمواجهة المرض، والعالم كله معرض للإصابة بفيروس كورونا، ولكن الأحوال عندنا مطمئنة جدا.

    وشدد الوزير على أن الوزارة، كلفت المدارس بمتابعة الحالة الصحية للطلاب والتنبيه عليهم بما أقرته وزارة الصحة لمواجهة ذلك الفيروس العالمي.

    وأضاف: "لو ظهرت حالات تستدعي إيقاف المدارس هنعلنها، ولكن وحتى الآن لا يوجد عندنا أي حالة، والأمر لا يستدعي كل الخوف والقلق المنتشر".

    وأشار إلى أنه وفي حال ملاحظة أي طالب مريض بإنفلونزا عادية تتم إعادته إلى منزله ولا يسمح له بدخول المدرسة حتى لا يعدي باقي زملائه.

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, فيروس كورونا
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