سلطنة عمان تعلن عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وبحسب البيان الذي نشرته الوزارة في تغريدة لها على "تويتر"، أغلب حالات الإصابة "مرتبطة بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حالتان منها من الجنسية الإيرانية وحالة واحدة من المواطنين، جميعهم يخضعون للحجر الصحي".
#بيان_رقم_9#فيروس_كورونا #وزارة_الصحة #سلطنة_عمان pic.twitter.com/Cwc2PIbMml— وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) March 4, 2020
وأشارت الوزارة إلى أن العدد الكلي للأشخاص المصابين والمسجلين داخل السلطنة يصبح 15 حالة، منوهة إلى شفاء حالتين، واستقرار الحالة الصحية لبقية المصابين.
وناشدت الوزارة المواطنين التقيد التام بإجراءات الحجر الصحي، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة، والمداومة على تنظيف اليدين، وتجنب لمس الوجه والعينين، واتباع العادات الصحية والإرشادات العامة عند العطس والسعال.
وكانت السلطات العمانية قد اتخذت عدة قرارات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها توقيف العمل بالتنقل بالبطاقة الشخصية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
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