سلطنة عمان تعلن عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين داخل البلاد إلى 15 شخصا.

وبحسب البيان الذي نشرته الوزارة في تغريدة لها على "تويتر"، أغلب حالات الإصابة "مرتبطة بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حالتان منها من الجنسية الإيرانية وحالة واحدة من المواطنين، جميعهم يخضعون للحجر الصحي".

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الكلي للأشخاص المصابين والمسجلين داخل السلطنة يصبح 15 حالة، منوهة إلى شفاء حالتين، واستقرار الحالة الصحية لبقية المصابين.

وناشدت الوزارة المواطنين التقيد التام بإجراءات الحجر الصحي، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة، والمداومة على تنظيف اليدين، وتجنب لمس الوجه والعينين، واتباع العادات الصحية والإرشادات العامة عند العطس والسعال.

وكانت السلطات العمانية قد اتخذت عدة قرارات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها توقيف العمل بالتنقل بالبطاقة الشخصية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.