وزير خارجية عمان: الدول العربية لم تتدخل في سوريا والعراق لأنها "غير قادرة"

وأضاف أن "الجوار العربي التركي فصلي وفقًا لتقلبات الحكومات بين تركيا والدول العربية، ولكنه ليس عدائي بجوهره بل قائم على المحافظة على المصالح".
وعقد اليوم الأربعاء بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة 153 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي وبحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.
#الوصال| ختام كلمة معالي #يوسف_بن_علوي أثناء ترأسه أعمال اجتماع الدورة 153 جامعة الدول العربية اليوم في #القاهرة pic.twitter.com/UFWf3SfoFe— Al Wisal - الوصال (@al_wisal) March 4, 2020
وفي بداية الاجتماع سلّم وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم رئاسة أعمال الدورة الجديدة إلى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.
وسبق الاجتماع الوزاري عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش ومشاركة وزراء الدول الأعضاء إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
كما عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا تشاوريًا مغلقًا برئاسة بن علوي وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
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