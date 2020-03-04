وزير خارجية عمان: الدول العربية لم تتدخل في سوريا والعراق لأنها "غير قادرة"

أكد وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، أن الدول العربية لم تتدخل في الشأن السوري أو العراقي خلال أزمتيهما اللتين اندلعتا منذ سنوات، لأنها "غير قادرة على ذلك".

القاهرة – سبوتنيك . وقال بن علوي، في مؤتمر صحفي، في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، اليوم الأربعاء: "لم تتدخل الدول العربية في الشأن السوري لأنها غير قادرة، وفي الشأن العراقي لم يكن العرب قادرين مشاركة الولايات المتحدة إلا بعد حين، وهذا كله من المؤثرات السلبية على الصورة العربية".

وأضاف أن "الجوار العربي التركي فصلي وفقًا لتقلبات الحكومات بين تركيا والدول العربية، ولكنه ليس عدائي بجوهره بل قائم على المحافظة على المصالح".

وعقد اليوم الأربعاء بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة 153 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي وبحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

#الوصال| ختام كلمة معالي #يوسف_بن_علوي أثناء ترأسه أعمال اجتماع الدورة 153 جامعة الدول العربية اليوم في #القاهرة pic.twitter.com/UFWf3SfoFe — Al Wisal - الوصال (@al_wisal) March 4, 2020

وفي بداية الاجتماع سلّم وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم رئاسة أعمال الدورة الجديدة إلى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.

وسبق الاجتماع الوزاري عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش ومشاركة وزراء الدول الأعضاء إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

كما عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا تشاوريًا مغلقًا برئاسة بن علوي وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.