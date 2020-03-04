5 دول عربية تشكر الإمارات على إجلاء رعاياها من الصين

أكد سفراء مصر واليمن والسودان والعراق وموريتانيا أن المبادرة الإنسانية لدولة الإمارات باجلاء رعاياهم من مدينة "ووهان" الصينية واستضافتهم في المدينة الإنسانية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا وتقديم العلاجات لهم ..هي عمل إنساني كبير ليس بغريب على قيادة وحكومة وشعب الإمارات.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، قال شريف محمد فؤاد البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الإمارات، إن "الاستجابة الطيبة والسريعة من دولة الإمارات للمساعدة في إجلاء مواطنين مصريين من مدينة "ووهان" الصينية وإعادتهم إلى أرض الوطن تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، والتعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين انطلاقا من خصوصية العلاقات ومتانتها".

وتوجه السفير المصري بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات وإلى قيادتها على مواقفها الإنسانية ودعمها ومساندتها الدائمة للدول العربية وخاصة الشعب المصري الذي يقدر عاليا هذه اللفتة الإنسانية ووقوف الإمارات الدائم الى جانبه.

من جانبه، شكر سفير الجمهورية اليمنية فهد سعيد المنهالي الإمارات وقيادتها على هذه المبادرة الإنسانية.

وأكد أن الشعب اليمني سيظل يحتفظ في ذاكرته ووجدانه هذه المواقف الإنسانية والمواقف الأخوية للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي دائما ما تقف إلى جانب اليمن في السراء والضراء.

وفي السياق ذاته، شكر سفير جمهورية السودان محمد أمين عبد الله الكارب الإمارات على استجابتها السريعة لطلب الحكومة السودانية لاجلاء الطلبة السودانيين الدارسين في الصين.

وقال إن هذا الموقف الإنساني هو دليل إضافي وواضح على مواقف حكومة الإمارات الداعمة للسودان.

وبدوره، قال سفير جمهورية العراق لدى الإمارات زيد عز الدين محمد نوري، إن المبادرات الإنسانية ليست غريبة على دولة الإمارات التي تسارع إلى تلبية النداءات، الإنسانية الملحة، خصوصا التي تتعلق منها بالشؤون العربية والأخوة العربية.

وأضاف أن "آخر تلك المبادرات قيام دولة الإمارات بالأخذ على عاتقها عملية إجلاء عدد من الرعايا العراقيين من مدينة ووهان الصينية ضمن رعايا عدد من الدول".

وتابع: "تم إبلاغنا من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات قبل أيام، بأنه سيتم نقلهم إلى المدينة الإنسانية والحجر عليهم واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا وتقديم العلاجات اللازمة لهم".

وأعرب عن خالص الشكر والامتنان لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على مواقفهم الإنسانية وحرصهم الدائم على توثيق التعاون مع العراق.

كما أشاد محمد الهيبة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بمواقف الإمارات الإنسانية ووقوفها المستمر إلى جانب الأشقاء العرب وتقديم الدعم والعون لهم في كل الأوقات.

وأكد أن هذه المبادرة هي عمل إنساني كبير وهذا ليس بغريب على دولة الإمارات السباقة دائما إلى العمل الخيري والإنساني.

قال ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، إنه تابع باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة للإمارات العربية المتحدة، من مقاطعة هوبي الصينية.

تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم، نشكر الحكومة الصينية على تعاونها ونثمن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 4, 2020

وأشار ابن زايد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن من تم إجلاؤهم إلى الإمارات سيحظون برعاية صحية شاملة، للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم.

ووجه ولي عهد أبو ظبي الشكر للحكومة الصينية على "تعاونها"، مثمنا جهود المتطوعين لهذه المهمة.