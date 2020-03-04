الإمارات تصدر بيانا عسكريا بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، بأن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، يؤكد بأن جميع الطلبة الإماراتيين، خريجي الثانوية العامة ، للعام الدراسي 2019/2020، سيتم إلحاقهم ببرنامج الخدمة الوطنية بغض النظر عن النسبة التي حصلوا عليها في الثانوية العامة.

ودعت القيادة جميع طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 التوجه إلى مراكز التجنيد الموزعة في إمارات الدولة، للانتهاء من إجراءات التسجيل والفحص الطبي.

وأوضحت أن الطلاب الحاصلين على نسبة 90% فأعلى، الراغبين باستكمال دراستهم الجامعية، سيلتحقون بدورة التدريب الأساسي، والتي تستمر لمدة 4 أشهر على أن يتم إخضاعهم قبل نهاية الدورة إلى امتحان (الإمسات) بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وسيسمح فقط، لمن يحقق نسبة النجاح المعتمدة بهذا الشأن من استكمال الدراسة الجامعية بعد التخرج مباشرة من دورة التدريب الأساسي.

ويستكمل ما تبقى من المدة المقررة عليه (دورة التدريب التخصصي، الخدمة الفعلية، دورات التدريب الإنعاشي السنوي) فور الانتهاء من دراسته الجامعية.

وأضاف بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على نسبة 90% فأعلى، الذين لم يوفقوا في تحقيق النسبة المطلوبة في (الإمسات)، فعليهم استكمال جميع مراحل البرنامج، وإكمال المدة المقررة عليهم قانوناً وهي 16 شهرا.