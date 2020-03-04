فلسطينيون يتحدون الجرافات الإسرائيلية... بالصور

بدأ فلسطينيون احتجاجات في الضفة الغربية المحتلة بعدما شرعت جرافات إسرائيلية في تجريف أراض، فيما يخشى قرويون أن تكون محاولة لمصادرتها من أجل إقامة مستوطنات يهودية في المستقبل.

وحسب "رويترز"، تحدى قرويون من بلدة قصرة القريبة القوات التي تحرس الجرافات الإسرائيلية وهي تعمل في حقل قريب من مستوطنة مجداليم بشمال الضفة الغربية.

وفي بلدة بيتا التي تقع أيضا على مقربة تظاهر السكان على مدار عدة أيام ورفعوا العلم الفلسطيني ونصبوا خيمة على قمة جبل العرمة لحمايته من سكان مستوطنة أيتمار القريبة من مدينة نابلس. ورشق بعض المتظاهرين الجنود الإسرائيليين بالحجارة.

وقال جودت عودة (70 عاما) من قصرة: "وأنا جاي زام (حامل) كوشان أرضي (أوراق الملكية) وجاي أموت فيها ومش مخليني أفوت عليها".

© REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN رجل فلسطيني يحتج على الأجهزة الإسرائيلية التي تجرف الأراضي يتجادل مع القوات الإسرائيلية بالقرب من قرية قصرة في الضفة الغربية المحتلة

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه في الأول من مارس/ آذار كان إسرائيليون يقومون "بعمل زراعي" بالقرب من مجداليم عندما أتى نحو 30 فلسطينيا "إلى المنطقة وألقوا حجارة ودخلوا في اشتباك بدني مع الإسرائيليين. وصلت قوات الجيش إلى المنطقة وفرقت الحشد".

© REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN جرافة تحرسها القوات الإسرائيلية تقوم بتجريف الأراضي بالقرب من قرية قصرة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة

وبعد مدة قصيرة، قال بيان الجيش إن 120 فلسطينيا احتشدوا على مقربة فيما وصفه بأنه "شغب". وأضاف أن قواته تعرضت لمواجهة بالإطارات المشتعلة و"كميات كبيرة من الحجارة" و"ردت بوسائل مكافحة الشغب".

© REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN يتظاهر الفلسطينيون احتجاجًا على الجرافات الإسرائيلية التي تجرف الأراضي في الضفة الغربية المحتلة

وقال محتجو القصرة إن إسرائيل منعت الفلسطينيين من استخدام أو زراعة هذه الأراضي منذ التسعينيات، وأنهم يخشون الآن أن يستولي عليها المستوطنون لاستخدامهم الخاص.