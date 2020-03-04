نائب سابق بالكنيست: انتصار نتنياهو مجرد انتصار "شخصي"

قال طلب الصانع، النائب السابق بالكنيست الإسرائيلي، إن انتصار رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، واليمين في انتخابات الكنيست مجرد انتصار شخصي.

وأوضح الصانع في حوار سينشر لاحقا مع " سبوتنيك "، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو رغم انتصاره الكبير، لكنه على المستوى العملي لن يتمكن من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأشار الصانع إلى أن "النواب العرب داخل الكنيست سيعملون على إنهاء مسيرة نتنياهو السياسية".

وأكد طلب الصانع، وهو رئيس أول حزب عربي في إسرائيل "الحزب الديمقراطي العربي" وعضو القائمة العربية، وأكثر نائب مثَّل العرب في الكنيست، أنه "في حال فشل انتخاب رئيس وزراء جديد من الصعب اللجوء لانتخابات برلمانية رابعة".

ونوه الصانع إلى أن "النواب العرب سيحاولون إقامة ائتلاف بديل برئاسة بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" لتشكيل حكومة إسرائيلية.

وأوضح طلب الصانع أن "القائمة المشتركة تحولت إلى رقم فعال داخل المعادلة السياسية في إسرائيل، كترجمة فعلية للجماهير الفلسطينية في الداخل والذين عبروا عن هويتهم".