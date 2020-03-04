الصحة العالمية: مصر تعاملت "بمهنية" مع فيروس كورونا

وأكدت المنظمة في تغريدة عبر حساب مكتبها في القاهرة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات التي ثَبُت إصابتها بفيروس كورونا المستجد هم حالتان فقط لشخصين غير مصريين.

وأوضحت أنه تم كشف جميع المخالطين للحالتين، وطبقت عليهم الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة وفق معايير المنظمة.

تؤكد منظمة الصحة العالمية أنه حتى الآن عدد الحالات التي ثَبُت إصابتهم بمرض كوفيد ١٩ هم حالتين فقط لشخصين غير مصريين، وقد تم التعامل معهم بمهنية وأيضاً تم كشف جميع المخالطين لهم وطبقت عليهم الإجراءات الوقائية الإحترازية اللازمة وفق معايير المنظمة. — WHO Egypt (@WHOEgypt) March 4, 2020

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة: "إنه لم تثبت إيجابية أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن سوى حالتين، الأولى لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ"pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها بعد قضائه ١٤ يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي".

وأضافت الوزارة أن الحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك، مشيرة إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة، موضحة أنه تم حصر المخالطين له وإجراء التحاليل اللازمة لـ7 منهم وجاءت نتائجها سلبية للفيروس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية حيالهم.